Massa de ar frio que derrubou temperaturas no Sul avança para Centro-Oeste e Sudeste

18/07/2017, às 08h07

O frio que já chegou e trouxe neve granular à região Sul do país nesta segunda-feira (17) chega ao Sudeste e ao Centro-oeste a partir desta terça-feira (18), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A nova massa de ar frio avançou pelo continente, com mínimas abaixo de 0ºC.

De acordo com o órgão, o declínio continuará a ocorrer gradativamente até a noite de quarta-feira (19). O fenômeno é causado por um anticiclone, que deve se deslocar para o oceano Atlântico e ir se enfraquecendo no decorrer da semana.

Em Goiás e Distrito federal a mínima será de 11ºC, com máxima de até 23ºC. O dia deverá ser ensolarado, com poucas nuvens apenas à noite.

No Mato Grosso, onde as temperaturas devem ser mais baixas: a previsão é que a mínima seja de 1º C, com a máxima chegando aos 18º C. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) prevê que o frio continue ao longo da semana.