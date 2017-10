V Semana de Administração será promovida pela UniRV, em Caiapônia

O evento será realizado de 25 a 27 de outubro, no auditório da universidade. O tema abordado será Oportunidades de Negócios para o Interior

21/10/2017, às 11h10

A Universidade de Rio Verde (UniRV), Campus Caiapônia, em parceria com os acadêmicos do 6º período do curso de Administração, realizará, no auditório da universidade, a V Semana de Administração. A ação será de 25 a 27 de outubro, a partir das 19 horas. O tema abordado será Oportunidades de Negócios para o Interior.

A investimentos é de R$ 20 e poderá ser feito através dos acadêmicos do 6º período do curso de Administração. Maiores informações na universidade ou pelo telefone (64) 3663-1892.

Programação:

25/10

Palestra: Tendências e oportunidades de negócios em Goiás

Esp. Márcio André Chiesa – Consultor do Sebrae

26/10

Palestra 1: Marketing Rural na era digital

Dr. Carlos Antônio Cardoso Sobrinho – Professor do IFG/Rio Verde

Palestra 2: Mercado de trabalho e carreira

Dra. Maria de Lourdes Gonçalves Cruvinel – Psicóloga – Professora da PUC e UniRV

27/10

Palestra 1: A Relevância do Empreendedor: caracterização do sucesso e insucesso

Dr. Kennedy de Araújo Barbosa – Professor do IFG/Rio Verde

Palestra 2: O direito empresarial como ferramenta de diferencial competitivo para as empresas

Me. Alexandre Orion Reginato – Professor da UniRV