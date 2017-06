STF tira Daniel Vilela e Maguito da lista dos investigados da Lava Jato

Com decisão, inquérito será redistribuído pela presidência do Supremo para algum dos ministros da corte

08/06/2017, às 14h06

O Supremo Tribunal Federal (STF) tirou o deputado federal Daniel Vilela (PMDB) e o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela (PMDB), da lista dos investigados no âmbito da Lava Jato. A decisão, assinada pelo próprio relator da Lava Jato no Supremo, ministro Edson Fachin, atendeu a um pedido da defesa de Daniel Vilela.

Com o deferimento do pedido, o inquérito será redistribuído pela presidência do STF nos próximos dias para algum dos ministros da corte. A decisão é o reconhecimento de que não há qualquer ligação do deputado com os fatos investigados no âmbito da Lava Jato.

“Trata-se do próprio ministro Fachin atestando que não tenho nada com a Lava Jato e acredito que a decisão também contribuirá para que essa investigação seja concluída com mais celeridade, já que os demais ministros do Supremo estão menos sobrecarregados”, afirmou Daniel Vilela.

O deputado lembra que o próprio delator, o ex-diretor da Odebrecht Ambiental Alexandre Barradas, ao citar supostos pagamentos feitos pela empresa a uma terceira pessoa a título de contribuição de campanha, afirmou aos investigadores que não conhece Daniel Vilela, que nunca discutiu doações eleitorais ou qualquer contrapartida à Odebrecht com o então prefeito Maguito Vilela e não soube especificar nem o valor da doação que alega ter feito de forma não declarada.

Lista de Fachin

Em abril, o ministro Fachin divulgou uma lista que determinou a abertura de inquérito contra 83 políticos de todo o país.

De Goiás, aparecem apenas o deputado federal e o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Daniel e Maguito Vilela (PMDB), respectivamente.

Os dois eram acusados de terem recebido R$ 1 milhão e R$ 500 mil via caixa dois para as campanhas de 2014 e 2012, respectivamente.

Fonte: jornalopcao