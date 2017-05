PEC que limita gastos do governo de Goiás é aprovada em primeira votação

17/05/2017, às 08h05

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que limita os gastos do governo de Goiás foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e em primeira votação no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), nesta terça-feira (16), em Goiânia. Foram 29 votos a favor e 11 contra a validação do documento, que acatou seis mudanças sugeridas pelos parlamentares.