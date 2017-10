Lucia Vânia cumpre agenda em Piranhas e Arenópolis nesta sexta-feira (20)

19/10/2017, às 17h10

Nesta sexta-feira (20/10) a Senadora Lúcia Vânia (PSB) será recepcionada por lideranças políticas da região oeste. Em Arenópolis a política será recebida pelo prefeito Flávio Júnior (PMDB) e lideranças locais, no Salão Comunitário às 9h.

A partir das 11h o vice-prefeito José Eduardo (PSB), o presidente do PSD local, Paulo Magalhães e lideranças do município de Piranhas estarão reunidos no Iate Clube com a parlamentar.

Última visita

Lúcia Vânia esteve em Piranhas pela última vez na inauguração do Conjunto Habitacional Carlos Humberto de Sousa, no Setor Planalto, em 28 de junho de 2008. As 11 moradias entregues às famílias carentes na ocasião foram edificadas por meio de emenda parlamentar da senadora, com contra partida do município.

Em seu discurso de inauguração Lúcia Vânia foi ovacionada quando prometeu mais 80 moradias à famílias de baixo poder aquisitivo do município, mas os recursos nunca chegaram à Piranhas.