Eric de Melo, Odair do Odélio e Fernanda Nolasco recebem homenagem do Estado

Prefeitos de Piranhas, Bom Jardim e Baliza, respectivamente, receberam o reconhecimento em Goiás, nessa terça-feira, durante a transferência da Capital

26/07/2017, às 00h07

Três prefeitos da região do Mato Grosso Goiano foram homenageados nessa terça-feira (25/07) com a Comenda Ordem do Mérito Anhanguera, que é a maior condecoração concedida pelo Governo Goiano. Eric de Melo, prefeito de Piranhas, Odair do Odélio, prefeito de Bom Jardim de Goiás e Fernanda Nolasco, prefeita de Baliza, receberam o reconhecimento durante a transferência da Capital para Goiás.

Em 2017 completou 14 anos que a solenidade de Instalação dos Três Poderes do Estado acontece em Goiás.

Os prefeitos receberam a medalha do vice-governador José Eliton, mas a honraria é conferida pelo Grão-Mestre da Ordem do Mérito Anhanguera, o governador Marconi Perillo (PSDB).

Além dos prefeitos, ministros, governadores, embaixadores, presidentes de poderes, profissionais de diversas áreas, lideranças classistas, empresariais e religiosas foram homenageados. Em seguida todos foram agraciados com um coquetel.

O prefeito Eric de Melo disse que se sentiu “orgulhoso” ao ser homenageado, principalmente porque, para ele, o reconhecimento é estendido ao povo de Piranhas, que é “pujante, trabalhador, honesto e que pensa no bem comum”. Ainda segundo o prefeito, com a homenagem aumenta a “responsabilidade de trabalhar ainda mais pelo nosso querido município de Piranhas pelo Estado de Goiás”.

A Administração Renovação e Trabalho de Bom Jardim de Goiás, atribuiu o reconhecimento ao trabalho desempenhado. “Com apenas seis meses à frente da Prefeitura já se consolida como uma grande gestão, por isso o prefeito Odair recebeu o título tão importante para todos os bonjardinenses”.

A prefeita de Baliza, Fernanda Nolasco, agradeceu a sua comunidade e as “parcerias que tem feito a diferença” em sua administração. “Essa homenagem não é só minha é do povo balizense, é de todos que tem contribuído para que nossa administração dê certo e o nosso município seja melhor”.