Sindicato Rural de Piranhas nomeia nova diretoria

O presidente eleito, Antônio Carlos Vilela, afirmou que “pretende inovar e lutar pelo bem da entidade com união e diálogo”

14/11/2017, às 11h11

O Sindicato Rural de Piranhas nomeou, na tarde desta segunda-feira (13/11), a nova diretoria para o próximo triênio. Como apenas uma chapa se inscreveu, houve apenas a nomeação.

Após seis anos consecutivos como presidente do Sindicato Rural, Dermison Ferreira vai deixar o comando da diretoria no dia 20 de dezembro, quando os novos membros forem empossados.

O novo presidente Antônio Carlos Vilela disse que “contará com o apoio de todos os evolvidos no Sindicato Rural e afirmou que pretende inovar e lutar pelo bem da entidade com união e diálogo”.

Na oportunidade, Dermison agradeceu a equipe pela confiança que lhe foi dada durante os seis anos em que esteve à frente dos trabalhos do Sindicato Rural e parabenizou a nova diretoria pela conquista. “Agradeço a todos que se empenharam junto comigo durante essa jornada e parabenizo ao novo presidente e seu vice e toda diretoria eleita”, disse.

A votação para os cargos de direção teve inicio às 8 horas e foi encerrada às 17 horas, onde ficou definido os seguintes nomes:

Presidente – Antônio Carlos Vilela

1º Vice-presidente – Audenir Cardoso

2º Vice-presidente – Antônio Campos

Vice-presidente Institucional – Alcebiades Paro Júnior

Vice-presidente Financeiro – Louriomar Braz

Suplentes

1. Dermison Ferreira

2. Cleomar Rezende

3. Francisco Irisvan de Sousa

4. Samuel dos Santos Rodrigues

Conselho Fiscal

1. José Moreira

2. Urbano Pereira

3. Lázaro Ribeiro

Suplentes do Conselho Fiscal

1. Alexandro Moreira Leite

2. Alexandre da Silva Scapucim

3. Miguel José Salles

Delegados

1º Delegado: Edmar Duarte Vilela

2º Delegado: José Roberto Naves

Delegados Suplentes

1. Donilson Vilela

2. Luzia Alves de Faria