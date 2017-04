Ritmo acelerado pode prejudicar a vida sexual das mulheres

Separar no dia um tempo para o sexo, combater o cansaço, a preguiça, trocar gentilezas, fazer elogios e serem carinhosos um com o outro são algumas da atitudes que podem ajudar a melhorar a relação

27/04/2017, às 10h04

A cada dia aumenta o número de mulheres que se queixam so­bre a diminuição da libido, que é o desejo sexual feminino. Você que está lendo esta reporta­gem certamente conhece alguém que já lamentou essa redução na vontade de praticar sexo. Estudos apontam que o crescimen­to dessas queixas está dire­tamente relacionado com o ritmo de vida da mulher moderna.

“Trabalho, família, casa, carreira, cuidados com o corpo e alimenta­ção, realmente são muitas atribuições para as mulhe­res e todas essas funções geram cobranças e, conse­quentemente, problemas psicológicos como ansie­dade, estresse, cansaço fí­sico, depressão, problemas hormonais e problemas de relacionamento com o côn­juge”, explica a terapeuta sexual Jamile Ribeiro.

A médica, que pos­sui mais de 30 anos de ex­periência como sexóloga, disse ainda que, na maioria dos casos, esses problemas diários refletem na vida sexual, ou seja, na redução da libido da mulher. “Mes­mo que a mulher tenha um parceiro sexual e esteja bem com ele, seus órgãos sexuais estejam funcionan­do bem e seus hormônios estejam preservados, nada disso garantirá uma vida sexual saudável e prazero­sa”.

O alerta da pro­fissional é para os proble­mas que são enfrentados pelas mulheres todos os dias. “O cansaço físico e a ansiedade, por exemplo, comprometem a lubrifica­ção da mulher, ocasionan­do a diminuição do desejo e a redução da disposição para estimular o parceiro, fazendo com que os dois percam o interesse”, apon­ta Jamile.

A médica diz ainda que uma vida sexual ativa e prazerosa proporciona uma série de benefícios para as mulheres, por isso é essencial cuidar da vida sexual. “O sexo frequente e prazeroso faz bem para a saúde, para o coração, me­lhora a autoestima, alivia o estresse, aumenta a imu­nidade, queima calorias, amplia a intimidade do casal, favorece a muscula­tura pélvica, reduzindo os riscos de ter incontinência urinária na velhice, e ainda melhora o sono”, enumera.

Por isso, arremata Jamile Ribeiro, “é impor­tante que o casal separe no dia um tempo para o sexo, tentando combater o can­saço, a preguiça, não dei­xando para depois, criando oportunidades, pensando no assunto, desligando um pouco o celular e o compu­tador, trocando gentilezas, fazendo elogios, sendo ca­rinhosos um com o outro e dividindo tarefas domésti­cas para não sobrecarregar o parceiro”.