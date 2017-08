Quatro peões ficam feridos durante a abertura da Expobom

Uma das vítimas teve traumatismo craniano ao ser pisoteado pelo boi. O caso é grave, segundo médico que realizou os primeiros socorros. Claudeir Alves fez belíssima apresentação e ficou em primeiro lugar na disputa

18/08/2017, às 16h08

A abertura da Exposição Agropecuária de Bom Jardim de Goiás (Sucesso na abertura da Expobom), que aconteceu nesta quinta-feira (17/08), foi marcada por acidentes com quatro dos 40 peões que participaram da montaria durante a noite.

O caso mais grave foi o de Claudeir Domingos Alves, de 33 anos. O peão fez uma belíssima apresentação e conseguiu se sustentar em cima do animal durante os oito segundos, mas ao tentar saltar do lombo do boi, o mineiro caiu no chão e foi pisoteado pelo touro, que é batizado de Whatsapp e pertence a Companhia Pedro Valente.

Claudeir sofreu traumatismo craniano e foi encaminhado para Barra do Garças. Segundo o médico plantonista que prestou os primeiros socorros, Domingos Pereira Leão, o estado de saúde do peão é gravíssimo.

Nossa equipe tentou contato agora a tarde com o Pronto Socorro de Barra do Garças, para onde Claudeir foi levado, mas os plantonistas negaram informar o estado de saúde do peão.

As outras três vítimas foram socorridos pelos paramédicos e levados ao Hospital Santa Clara para atendimento médico e foram liberados.

Melhor nota

Apesar da tragédia, o peão Claudeir Alves recebeu a maior pontuação da noite, ficando em primeiro lugar na competição com 88,75 pontos.⁠⁠⁠⁠