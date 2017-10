Projeto Cantinho Solidário fará doações para famílias carentes em Piranhas

A ação beneficente vai acontecer na Praça Santo Antônio nesta quarta-feira (11/10). Os interessados em doar brinquedos, roupas e calçados usados deverão entrar em contato com a equipe do CRAS

10/10/2017, às 15h10

O Projeto Cantinho Solidário fará doações de brinquedos, roupas e calçados para famílias carentes nesta quarta-feira (11/10), na Praça Santo Antônio, no Centro de Piranhas. O Projeto fará parte da programação da festa de 64 anos de emancipação política e será executado junto a Ação Cidadã do Governo do Estado.

Na ação beneficente, as voluntárias e idealizadoras do projeto, Aladia Cardoso, Ednair Franco e Sebastiana Morais arrecadam os objetos e destinam as peças às pessoas carentes.

Quem se interessar em ajudar o grupo Cantinho Solidário poderá levar as doações até o Centro de Referência a Assistência Social (CRAS), na Rua Getúlio Vargas, próximo ao Itego.