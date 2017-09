Prefeitura de Arenópolis incentiva transferência de veículos para o município

Despesas como emplacamento e tarjeta serão reembolsadas aos proprietários que aceitarem a mudança

21/09/2017, às 08h09

A Prefeitura Municipal de Arenópolis está oferecendo um incentivo aos proprietários de veículos que transferirem os carros registrados em outros municípios para Arenópolis.

Quem aceitar a mudança terá despesas como emplacamento, tarjeta e demais gastos com a transferência reembolsadas pelo poder público. Donos de veículos novos serão ressarcidos com metade do valor gasto no ato da transferência e proprietários de veículos seminovos, usados ou velhos terão de volta o valor investido de forma integral.

O Projeto de Lei que permite que a administração faça o reembolso foi aprovado por unanimidade em 11 de agosto passado pela Câmara de Vereadores.

De acordo com o prefeito Flávio Júnior, o objetivo é aumentar a arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em Arenópolis. “Metade das despesas gastas com IPVA retornam ao município de origem do emplacamento. Precisamos ajudar na renda do munícipio e essa foi uma das maneiras encontradas para solucionar o problema”, sustentou o prefeito.

O primeiro motorista a fazer a mudança já recebeu o valor investido na transferência. O reembolso foi feito na última terça-feira (19/09) para o arenopolino Willian José Vilela.

Os interessados em realizar a transferência veicular deve consultar o regulamento na sede da Prefeitura, localizada na Rua Gabriel Raimundo de Souza, Nº 555, Centro, ou entrar em contato pelo telefone 64 3667-1166.