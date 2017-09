Polícia Militar completa 159 anos e é homenageada em Piranhas

Culto em ações de graças ao aniversário da PM reuniu dezenas de militares

19/09/2017, às 09h09

Militares foram homenageados com um culto em ações de graças na Igreja Assembleia de Deus do Setor Eldorado, em Piranhas. A celebração festejou os 159 anos da Polícia Militar (PM) do Estado de Goiás. O culto foi dirigido pelo pastor e policial Ademir Rodrigues no último sábado (18/09).

O evento contou com a presença de dezenas de militares e de autoridades como o juiz da comarca de Piranhas, Drº Daniel Marciel Martins, deputado estadual major Araújo, prefeito Eric de Melo, primeira-dama Adrielle Pátilla, tenente J. Pereira, tenente Assis e vereador João Barros.

Durante o culto alguns policiais foram homenageados pelas promoções que receberam nos meses de maio e setembro deste ano e militares e esposas foram presenteados pelos representantes da igreja.