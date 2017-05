Polícia Militar realiza palestras em Colégio de Arenópolis

O palestrante convidado pela diretoria do Colégio Estadual Alfredo Nasser foi o historiador e pedagogo Sargento César, que representou a Polícia Militar do 4ª CIPM, de Piranhas

26/05/2017, às 14h05

Com o tema: “Valores Éticos e Morais”, mais de 130 alunos entre 11 e 18 anos de idade dos Ensino Fundamental e Médio do Colégio Estadual Alfredo Nasser, em Arenópolis, acompanharam, na tarde desta terça-feira, 23, de uma palestra idealizada pela professora Osvânia da Silva, e realizada pela Polícia Militar, representada pelo Sargento César, da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ªCIPM) de Piranhas.

Sargento César, que além de policial é historiador e pedagogo, enfatizou a importância da educação formal, informal e religiosa na formação de valores éticos e morais. “É importante fazer a escolha certa hoje para colher bons frutos no futuro, pois as decisões tomadas no presente refletirão no percorrer da vida,” afirmou o Sargento.

O palestrante citou ainda a influência negativa do uso de substâncias alcólicas e demais drogas ilícitas e suas consequências no dia-a-dia da sociedade.

A diretora do colégio, Lázara Edinamar Rosa Garcia, disse que o objetivo da palestra é proporcionar aos alunos condições para que, juntamente com a comunidade escolar, reflitam a cerca da necessidade do respeito entre todos por meio da aplicação dos direitos e deveres de cada um. “Temos que oferecer condições de uma aprendizagem realmente significativa na formação de seres humanos mais conscientes, participativos e responsáveis no convívio social”.

A aluna do 1º ano do ensino médio Maria Eduarda Bites, 15 anos, ressaltou que “a palestra foi maravilhosa, pois ensina que valores éticos são mais importantes que os financeiros e os valores humanos começam em casa no meio familiar”.

O evento aconteceu nas dependências do próprio colégio e contou com a presença de funcionários e servidores da unidade escolar, além dos alunos.⁠⁠⁠⁠