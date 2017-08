Motorista de caminhão de combustível sequestrado ontem, é encontrado

Piranhense Antônio Pereira dos Santos, conhecido por Toin, ficou refém durante 11 horas, mas passa bem. A carreta também foi recuperada

17/08/2017, às 10h08

Depois de 11 horas sob o poder de sequestradores, o motorista da carreta carregada de combustível do Auto Posto Cruzeiro do Sul, de Piranhas, foi encontrado na BR-153, saída de Goiânia. Antônio Pereira dos Santos, conhecido por Toin, entrou em contato com o proprietário do posto, Loriston Bento Gonçalves, assim que foi liberado pelos ladrões, por volta das 23 horas desta quarta-feira (16/08).

Após receber a ligação do funcionário, Loriston se deslocou até a Capital para prestar socorro ao motorista, que não sofreu ferimentos e passa bem.

Segundo o empresário, na manhã desta quinta-feira (17/08), o caminhão também foi encontrado sem carga em Luziânia, a cerca de 60 km de Brasília. “Estou tranquilo. A carga é segurada, meu caminhão é segurado, mas meu companheiro não tem preço. Graças à Deus ele está bem e isso é gratificante”, disse o empresário.

Toin foi rendido por bandidos na manhã de ontem, em Goiânia, quando saía com a carreta de combustível da base de carregamento.⁠⁠⁠⁠