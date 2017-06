Laudo aponta que criança que morreu ontem foi jogada no fogo já sem vida

Mãe teria mentido ao chamar o SAMU para tentar socorrer o filho. Jornal O+Positivo teve acesso a laudos exclusivos. SAMU já havia atendido chamadas envolvendo Alexandre por afogamento, envenenamento e atropelamento

26/06/2017, às 17h06

O Jornal O+Positivo teve acesso a informações exclusivas das investigações da morte de Alexandre Coutrim Rodrigues, de 2 anos e 10 meses, que ocorreu na tarde de ontem (25), na Fazenda Volta Grande, na região da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) de Piranhas, a cerca de 26 km da sede do município. Segundo os laudos, o menino teria sido jogado no monte de entulhos em chamas já sem vida e a história contata pela mãe, Adriana Coutrim Moreira, seria mentirosa.

A fonte, que preferiu não ser identificada, informou que a situação se confirma por vários aspectos. O primeiro deles porque o garoto teria caído de frente para o fogo, o que nunca acontece em casos de acidente com fogo, onde as vítimas se “debatem” e “gritam” na tentativa de se salvarem. “No caso do menino não houve nenhuna reação vital”.

Outra evidência, ainda segundo as informações, é de que o corpo de Alexandre não continha bolhas de queimaduras, mas as bolhas seriam uma forma do organismo se proteger do calor provocado pelas chamas. A suspeita é de que o menino tenha sido jogado no fogo já sem vida e por isso não houve bolhas.

Ainda de acordo com as investigações, o pulmão do menino não continha fumaça, descartando a possibilidade de um acidente, como disse a mãe de Alexandre à Polícia Militar (PM).

Também foi levado em consideração pelas autoridades o histórico de ocorrências envolvendo o menino. Segundo registros do SAMU (Serviço Móvel de Urgência), as equipes já foram chamadas outras três vezes para atender Alexandre. “Uma por afogamento, outra por envenenamento e uma terceira por atropelamento”.

De acordo com as informações obtidas, somente análises mais profundas poderão apontar a verdadeira causa da morte.⁠⁠⁠⁠

Relembre o caso:

Criança de dois anos morre em acidente com álcool e fogo em Piranhas