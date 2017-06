Piranhas é contemplada com o Programa Goiás Sinalizado

O Programa Goiás Sinalizado tem como objetivo revitalizar a sinalização urbana, promovendo mais segurança viária à população e redução de acidentes de trânsito

21/06/2017, às 07h06

A Prefeitura Municipal de Piranhas em parceria com o Governo de Goiás iniciou nesta terça-feira, 20, através do programa Goiás Sinalizado, a realização, instalação e substituição das placas de sinalização em vários pontos da cidade.

Nessa primeira etapa do Programa, as ruas de Piranhas será beneficiada com a sinalização vertical. As imediações das escolas serão pontos prioritários para o início das sinalizações.

O Programa Goiás Sinalizado foi lançado pelo Governo do Estado e já beneficiou vários municípios. O projeto visa levar sinalização horizontal e vertical a 78 municípios somente neste ano.

O programa consiste na realização de estudos técnicos, plano e execução de sinalização horizontal (faixas de pedestre, retenção e outras) e vertical (placas) em áreas urbanas, proporcionando mais segurança viária e redução de acidentes.

O prefeito Eric de Melo informou que, além da sinalização, em breve será iniciada uma obra de recuperação das ruas e avenidas as quais estão danificadas. “Além da sinalização, em breve com recursos próprios a Administração Municipal iniciará gradativamente a recuperação das ruas e avenidas que estão críticas”, afirmou o prefeito.⁠⁠⁠⁠