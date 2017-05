Fugitivo de presídio de Caiapônia é recapturado pela Polícia

De acordo com informações da PM, Leonardo cumpria pena por diversos crimes, entre eles estupro de vulnerável

24/05/2017, às 15h05

Um fugitivo do presídio de Caiapônia foi preso no fim da tarde da última terça-feira (23), durante Operação Policial, no Assentamento Bandeirantes, na zona rural do município.

Após denúncias sobre o paradeiro de Leonardo Luiz Pinheiro, equipes das Polícias Militar e Civil se deslocaram até o Assentamento Bandeirantes, onde foi montado um cerco policial na sede da fazenda.

Os militares surpreenderam Leonardo dentro de uma residência da fazenda e efetuaram a prisão. De acordo com a Polícia, Leonardo cumpria pena por diversos crimes, entre eles estupro de vulnerável.

Os policiais militares Tenente Dayan, Sargento Celso, Sargento Ferreira, Soldado Tiago e os Policiais Civis Drº Marlon e Agente Tiago participaram da operação.⁠⁠⁠⁠