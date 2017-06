Decreto estabelece ponto facultativo de três dias em Piranhas

Segundo o prefeito Eric de Melo, apenas os serviços essenciais como limpeza pública, coleta de lixo e atendimento no Hospital Municipal não serão interrompidos

09/06/2017, às 11h06

O prefeito Eric de Melo assinou na tarde desta quinta-feira, 08/06, um decreto que determina ponto facultativo de três dias nas repartições públicas do município de Piranhas.

Usando de suas atribuições legais e constitucionais, o prefeito decretou ponto facultativo na segunda-feira dia 12 de junho, quarta-feira dia 14 de junho e sexta-feira dia 16 de junho.

O decreto foi estabelecido já que existem dois feriados na mesma semana. O primeiro no dia 13 de junho, terça-feira, Dia de Santo Antônio, padroeiro do município, e no dia 15 de junho, quinta-feira, feriado nacional de Corpus Christi. Além dos feriados, a popular festa de barraquinhas acontece na rua do Centro Administrativo Orlando Leite Fereira, o que dificultaria o atendimento ao público.

O prefeito Eric de Melo esclareceu que serviços essenciais como limpeza pública, coleta de lixo e atendimento médico no Hospital Municipal serão realizados normalmente.⁠⁠⁠⁠