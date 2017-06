Criança de dois anos morre em acidente com álcool e fogo em Piranhas

Segundo informações a mãe colocava fogo em entulhos e afastou por alguns instantes, foi quando a criança pegou o recipiente de álcool que estava próximo e sofreu o acidente

25/06/2017, às 23h06

Uma criança de dois anos e 10 meses de idade morreu na tarde desse domingo (25), vitima de acidente com álcool e fogo, na zona rural de Piranhas. A tragédia aconteceu na Fazenda Volta Grande, na região da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) de Piranhas, a cerca de 26 km da sede do município.

Segundo o sargento Sobrinho, da Polícia Militar (PM), por volta das 15h a mãe da criança, Adriana Coutrim Moreira pediu o socorro via celular funcional. “Imediatamente a orientamos a ligar no SAMU (Serviço Móvel de Urgência), pois segundo ela (a mãe) a criança ainda agonizava com vida”.

Ainda de acordo com informações preliminares, levantadas pela PM, o pequeno Alexandre Coutrim Rodrigues “brincava com a mãe, no monte de lixo que ela havia juntado para colocar foco”. A criança teria aproveitado o descuido da genitora para pegar o recipiente de álcool e aproximar das chamas. Nesse momento o pior aconteceu. “Tragédia não descreve a cena. É impossível descrevê-la”, narrou o sargento.

“Fomos informados pela equipe do SAMU, que chegaram alguns minutos primeiro, que a criança foi encontrada sem vida. Nesse momento acionamos o Instituto Médico Legal de Iporá (IML) que procedeu a retirada do corpo”.

Investigação da Polícia Civil deverão deverá apurar as reais circunstancias do acidente e determinar as causas.

Mais informações a qualquer momento.