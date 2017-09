Córrego do Sucuri, em Piranhas, será preservado

População aprovou a criação de uma Área de Proteção Ambiental no manancial que corta grande parte do município. Objetivo da APA é proteger os recursos hídricos, fauna e flora de uma região

21/09/2017, às 10h09

O município de Piranhas terá uma Unidade de Conservação Ambiental – Área de Proteção Ambiental (APA). A área a ser preservada será a do Córrego Sucuri. Em audiência pública realizada na tarde desta quarta-feira (20/09), a maioria da população presente aprovou a criação da APA.

Com o auditório da Câmara de Vereadores lotado de munícipes, os técnicos que desde o início do ano realizam estudos na região do Córrego do Sucuri, apresentaram um relatório detalhado do que foi coletado no entorno do manancial que corta grande parte do município de Piranhas.

População e proprietários das fazendas que estão dentro do projeto da APA tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas e opinar sobre o tema.

De acordo com o engenheiro ambiental Murilo Iris da empresa Norte Engenharia, responsável pelas pesquisas, “a criação da Unidade de Conservação Ambiental, além de ofertar empregos de forma direta e indireta para a comunidade, ainda proporcionará qualidade ambiental para as presentes e as futuras gerações”.

Segundo o prefeito Eric de Melo, “o objetivo é beneficiar e fortalecer a produção sustentável, investindo nas propriedades escaladas para a APA, para que a qualidade da água seja melhor e não venha faltar”.

Ainda de acordo com Eric, proteger as demais nascentes responsáveis por banhar o município é de fundamental importância. “Buscaremos soluções junto à Saneago para amenizar a escassez em nascentes como a do Córrego Água Limpa”, disse.

Com a aprovação da criação da Unidade, um benefício será oferecido exclusivamente ao município de Piranhas, por meio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS-Ecológico). O bônus poderá chegar a R$ 1 milhão por ano e será aplicado na preservação e conservação do manancial dentro das propriedades privadas, como a implantação de cercas para as nascentes, mudas de plantas para reflorestamento da mata ciliar.⁠⁠⁠⁠