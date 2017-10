Com 121 inscritos, Mini Maratona é sucesso em Piranhas

Competição fez parte da comemoração ao 64º aniversário da cidade e foi acompanhada pela Federação Goiana de Atletismo (FGT)

14/10/2017, às 22h10

A 1ª edição da Mini Maratona foi realizada na tarde deste sábado (14/10), na Praça Santo Antônio, no Centro de Piranhas. A competição que foi avaliada pela Federação Goiana de Atletismo (FGT) faz parte da comemoração ao 64º aniversário da cidade.

Ao todo, 121 atletas das cidades de Anápolis, Aragarças, Barra do Garças, Piranhas e Rio Verde disputaram as premiações com valor máximo de R$ 500.

Os competidores da prova principal percorreram 5 km e a categoria infantil percorreu 1 km rasos até a chegada. Ao final da competição os melhores colocados em cada modalidade foram premiados com troféus e dinheiro. Ao todo foram oito categorias com 45 ganhadores.

O evento contou com a presença do deputado estadual Virmondes Cruvinel, prefeito Eric de Melo, primeira-dama Adrielle Pátilla, secretários municipais, vereadores e população.

Segundo o prefeito Eric, “foi necessário muita união e parceria para realizar um evento dessa magnitude e buscará mais parceiros para que no próximo ano outro evento como esse seja oferecido à população”.

O deputado estadual Virmondes Cruvinel esteve presente para prestigiar a 1ª edição da Mini Maratona e elogiou a realização do evento. “Toda população piranhense merece um evento com tamanha organização”, disse.