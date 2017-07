Acidente na GO-188 deixa motoqueiro gravemente ferido

21/07/2017, às 14h07

Por volta das 12h dessa sexta-feira (21) uma moto Honda 160 vermelha bateu de frente com um gol branco, que seguia em sentido contrario causando ferimentos graves no condutor Wanderson Bueno de Morais. O acidente aconteceu na GO-188, que liga Piranhas a Doverlândia, na altura do KM 20.

O Serviço Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Rodoviária Estadual (PMRE) foram acionados e o motoqueiro conduzido ao Hospital Municipal Cristo Redentor, de Piranhas, de onde será encaminhado à capital. Já Ananias Ferreira de Santana, motorista do carro não sofreu ferimento.

Segundo o sargento Messias, que atendeu a ocorrência o motoqueiro teria perdido o controle do veículo e causado o acidente. “O motoqueiro invadiu a pista contrária e bateu de frente no gol”.

Em breve mais informações sobre o estado de saúde de Wanderson Bueno.