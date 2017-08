XI Conferência Municipal de Assistência Social é realizada em Piranhas

Quatro delegados foram escolhidos para representar a cidade na Conferência Estadual, que acontecerá em outubro, em Goiânia

10/08/2017, às 17h08

O Conselho Municipal de Assistência Social, com o apoio da Prefeitura de Piranhas, promoveu nesta quinta-feira (10/08), no auditório do Sindicato Rural, a XI Conferência Municipal de Assistência Social. O tema desta edição foi a “Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS (Sistema Único da Assistência Social)”.

O evento contou com a presença de usuários da Assistência Social, representantes de entidades socioassistenciais, gestores de políticas públicas e comunidade em geral.

Durante a Conferência Municipal, foram realizadas palestras que debateram a avaliação da política da Assistência Social e a definição de diretrizes para o aprimoramento do SUAS, e teve por objetivo analisar, propor e deliberar com base na avaliação local, além de eleger os delegados para a XI Conferência Estadual de Assistência Social.

Ao final da conferência os participantes promoveram debates e elegeram os quatro delegados, sendo dois titulares e dois suplentes, que deverão representar Piranhas na Conferência Estadual de Assistência Social, que será realizada entre os dias 17 e 19 de outubro, em Goiânia. Foram eleitos delegados, Edson Elias Duarte, Jhonny Apolinário, Divino Rufino e Girley Vilela.⁠⁠⁠⁠