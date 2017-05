Vereadores de Arenópolis são julgados por desempenho positivo

Jader do Quirinão, Jader Moraes e Devailton ficaram em primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente. Para 25,09% nenhum dos vereadores merecem o título

22/05/2017, às 09h05

No dias 11 e 19 de abril o Jornal O+Positivo esteve em Arenópolis e realizou uma pesquisa de opinião para saber quais os vereadores têm se destacado com ações positivas na opinião dos arenopolinos. Foram entrevistados 275 moradores de todos os bairros, do Povoado do Caiapó e do Distrito de Campos Verdes.

Para 14,18% desses respondentes, o título de “vereador que mais tem se destacado positivamente” vai para Jader do Quirinão (PMDB). Enquanto isso, 13,45% da população ouvida pelos pesquisadores escolheram outro Jader, o Jader Moraes, que também é do PMDB. O petebista Devailton ficou com a terceira posição ao ter a preferência de 9,45%.

Os outros seis vereadores de Arenópolis somaram 23,27%. Para 25,09% nenhum dos nove parlamentares mereceu ser citados como destaque positivo. 14,56% não souberam ou não responderam a pesquisa. A margem de erro é de 4% para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%.

Quem respondeu

As pessoas do sexo feminino que foram entrevistadas somaram 52,73% e as do sexo masculino 47,27%. A idade de 16,73% dos que se dispuseram a responder a pesquisa é de 16 a 24 anos. 31,63% têm entre 25 e 34, 20,36% de 35 a 44 e 22,55% de 45 a 59 anos de idade. 8,73% disseram ter 60 ou mais.

O grau de escolaridade de 46,18% dos abordados é analfabeto, lê e escreve ou concluiu o Ensino Fundamental enquanto 38,55% afirmaram ter iniciado ou concluído o Ensino Médio. A porcentagem de quem começou ou concluiu o Ensino Superior é de 6,18% e 9,09% não souberam ou não responderam.

Os dados do perfil dos entrevistados apontaram ainda que 42,18% não possuem rendimento ou vivem com até um salário por mês. 45,81% recebem de um a três salários mínimos. Quando passamos para o item seguinte, que calcula os que têm vencimentos maiores que três e menores que cinco salários o número de cai para 4,73%. 0,73% ganham mais de cinco salários mínimos todos os meses. 6,55% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Em Arenópolis a região mais comum é a católica, onde 40,73% se intitularam. A evangélica vem na sequência com 31,27% dos fiéis e 0,36% de espíritas. 2,91% disseram ser de outra religião e 16,73% afirmaram que não têm religião ou são ateus. 8% não souberam ou não responderam.