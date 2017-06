Vereador de Israelândia morre atropelado em caminhada para Trindade

Testemunhas informaram à Polícia Militar que o grupo de romeiros caminhava no acostamento e pela contramão

25/06/2017, às 16h06

O vereador pelo município de Israelândia Divino Pereira Campos (PDT) morreu na noite desse sábado (24) após ser atropelado enquanto caminhava a pé pelo acostamento da GO-060 junto com outros dez romeiros em direção a Trindade. A informação foi confirmada ao Mais Goiás pelo colega de partido e também vereador Josias Feliciano.

De acordo com o Batalhão Rodoviário Estadual, testemunhas informaram que os romeiros caminhavam no acostamento e na contramão, assim como é recomendado pela PM, e um carro que ia no mesmo sentido atravessou a pista contrária e atingiu o grupo. Outras pessoas também ficaram feridas. O acidente aconteceu há poucos quilômetros de Israelândia, cidade distante 198 quilômetros de Goiânia.

Divino está sendo velado na Câmara Municipal de Israelândia e deve ser sepultado às 17h no cemitério da cidade. A pessoa responsável pelo atropelamento ainda não foi encontrada.

Fonte: emaisgoias