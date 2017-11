Vereador de Arenópolis é preso em flagrante por furto de madeira

O parlamentar saía da fazenda levando postes em sua caminhonete quando foi surpreendido pelo proprietário da terra. Vídeo mostra o momento em que Dionaci dos Santos foi abordado pela Polícia

Um vereador de Arenópolis foi preso em flagrante na noite deste domingo (05/11) depois de furtar toras de madeira em uma fazenda no município de Diorama.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo dono da Fazenda Jacaré quando ele se deparou com Dionaci Agostinho dos Santos, 50 anos, levando em sua caminhonete dois postes de madeira furtados na propriedade.

Um vídeo gravado no momento em que a PM chegou ao local e encontrou o vereador com os objetos furtados dentro de seu veículo, viralizou na internet. Também é possível ver a indignação do proprietário da fazenda.

O vereador Dionaci realizou o exame de corpo de delito e foi encaminhado para a Delegacia de Iporá, onde está à disposição da Justiça.