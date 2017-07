Veículos se chocam na GO-060 próximo a Iporá

19/07/2017, às 10h07

Dois veículos que trafegavam na GO-060 se envolveram em um acidente na manhã dessa quarta-feira, 19. As vítimas sofreram apenas escoriações, mas os carros ficaram bastante danificados.

A batida aconteceu por volta das 9h30, nas imediações do km 220, no local conhecido como Serra do Pé de Pato, próximo a Iporá. A Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRE) está deslocando para o local nesse momento.

Mais informações a qualquer momento.