Veículos com IPVA vencido há menos de um ano não poderão ser apreendidos em Goiás

Alego aprovou duas propostas que impedem que os órgãos fiscalizatórios apreendam ou retenham veículos automotores que estejam com a documentação em atraso

21/04/2017, às 08h04

Dois projetos que proíbem a apreensão de veículos que estejam com o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) vencido há menos de um ano foram aprovados em definitivo em sessão realizada na Assembleia Legislativa de Goiás, na manhã desta quinta-feira (20).

Com isso os órgãos fiscalizatórios não poderão apreender ou reter veículos automotores que se enquadrem no perfil. As propostas aprovadas são dos deputados Henrique Arantes (PTB) e do parlamentar licenciado Lucas Calil (PSL).

Fonte: O Popular