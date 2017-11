Veiculo furtado é recuperado pela Polícia em Doverlândia

De acordo com os policiais, o carro pertence a um piranhense e foi levado por ladrões há um mês

08/11/2017, às 13h11

A Polícia Militar (PM) recuperou na manhã desta quarta-feira (8/11), em Doverlândia, um veículo furtado.

Segundo a equipe policial composta pelo tenente J. Pereira, sargento César e cabo Jean, o carro que pertence a Lourival Pereira Bento, foi furtado em Piranhas há um mês.

Ainda de acordo com a PM, o carro estava parado em uma estrada vicinal próximo à cidade e foram retirados do automóvel o pneu de estepe e o aparelho de som.

O veículo foi removido do local e conduzido à Delegacia da Polícia Civil em Piranhas, onde será devolvido ao proprietário. A Polícia ainda investiga quem é o autor do furto.