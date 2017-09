Vaza áudio atribuído a Baré, que teria pedido para vice-governador não liberar nada para Odair do Odélio

Tucano não confirmou que a mídia foi enviada por ele, mas a semelhança na voz impressiona. "Já falei pro Dr. José Eliton: 'Não libera nada pra aquele cara se não tá colocando milho em galinheiro onde a raposa está cuidando', teria dito o ex-prefeito de Bom Jardim

25/09/2017, às 15h09

Há algumas semanas o Jornal O+Positivo teve acesso a um áudio atribuído ao ex-prefeito de Bom Jardim de Goiás, Cleudes Bernardes da Costa, popularmente conhecido como Baré (PSDB), em que supostamente ele, pela semelhança na voz, diz ter pedido ao vice-governador de Goiás, José Eliton (PSDB), para que não libere “nada pra aquele cara”, se referindo ao atual prefeito do município, Odair do Odélio (DEM).

Na oportunidade essa reportagem perguntou ao ex-prefeito, que atualmente comanda a Superintendência de Acesso a serviços hospitalares e ambulatoriais (SUPRASS) da Secretaria Estadual da Saúde, se ele confirmava que o áudio era dele, mas Baré preferiu não se manifestar.

Na semana passada (21/09) o áudio que já rodava nos grupos fechados, se tornou público com uma postagem de Vinícius de Oliveira em sua página pessoal no Facebook. Na publicação o jovem diz: “Realmente ta ai o cidadão que preocupa muito com Bom Jardim e com nosso povo. Tentando evitar recursos pro município. Bem Republicano hein!!!”. Sobre o áudio foi colocada uma foto do município, e por isso a mídia se tornou um vídeo.

A postagem repercutiu de forma negativa no município e na rede social. Comentários de bonjardinenses criticaram a postura de Baré e o chamaram de “hipócrita”. Um deles é de Juscelino Cardoso de Sousa e diz que é “errado” que um ex-prefeito esteja contra Bom Jardim. “Benefícios e progressos para toda população”, completa.

Áudio na íntegra

No áudio de 15 segundos supostamente enviado pelo ex-prefeito, caso o Governo de Goiás libere recursos para Bom Jardim, seria o mesmo que colocar “milho em galinheiro onde a raposa está cuidando”.

Veja o conteúdo da mídia na totalidade: “Olha aí o motivo pelo qual o prefeito de Bom Jardim não veio, fica justificando isso e aquilo. Já falei pro Dr. José Eliton: ‘Não libera nada pra aquele cara se não tá colocando milho em galinheiro onde a raposa está cuidando”’’.

Opositores

Baré foi prefeito de Bom Jardim por dois mandatos consecutivos, de janeiro de 2009 a dezembro de 2016. Como é natural, todo político trabalha para eleger seu sucessor, mas a candidatura de Edson Godozinho, que foi vice-prefeito nas duas administrações tucanas, não emplacou e a população preferiu o democrata Odair.

Durante o período eleitoral os adversários políticos protagonizaram cenas de embates, principalmente nas redes sociais, onde aliados atacavam o trabalho do rival, mas, com certeza, a população aguardava republicanismo depois do dia 2 de outubro.

O Jornal O+Positivo abre espaço para qualquer um dos citados na reportagem se manifestarem.⁠⁠⁠⁠