Trio é preso suspeito de roubar idosos após oferecer ajuda em caixas eletrônicos, na capital goiana

23/08/2017, às 08h08

As detenções ocorreram na segunda-feira (21), em uma agência bancária do Setor Oeste. Foram detidos Cleiton de Almeida Sousa e Leandro Silva Rodrigues, ambos de 30 anos, além de Ana Paula Francisca de Lima, de 35. Com eles foi apreendido R$ 12 mil, fruto do saque na conta de uma das vítimas.