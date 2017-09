Três bandidos foram mortos em confronto com a Polícia, em Piranhas

Troca de tiros ocorreu na GO-188, próximo ao Pé de Galinha, na tarde dessa segunda-feira (18/09). Nenhum policial ficou ferido

18/09/2017, às 20h09

Três bandidos foram mortos durante confronto com a Polícia Militar (PM) na GO-188, a cerca de 12 km de Piranhas, na tarde dessa segunda-feira (18/09). O enfrentamento aconteceu por volta das 18h30 na região conhecida como Pé de Galinha.

Segundo a PM, o chefe do bando era Francelino Pereira da Silva, 40 anos, foragido da Justiça e suspeito de cometer diversos crimes na região. Os outros dois são Frank Bruno Pereira de Oliveira e Danilo Pereira de Oliveira. Existem suspeitas de que os dois sejam filhos de Francelino.

“Nós tivemos informações que eles estariam deslocando para Piranhas hoje a tarde, pela GO-188. Com o apoio do Comando de Operações de Divisa (COD) seguimos pela rodovia, mas quando encontramos o veículo suspeito fomos recebidos com bala”, descreveu o cabo Jean.

Os corpos estão no Hospital Municipal Cristo Redentor, onde existe uma grande movimentação de curiosos, e aguardam o Instituto Médico Legal (IML) para realizar a perícia.

Participaram da ocorrência os sargentos César, Felicio e Alves e os cabos Jean e Giovane.