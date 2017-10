TRE prorroga prazo para cadastro biométrico em 27 municípios de Goiás

12/10/2017, às 09h10

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) prorrogou o prazo para o cadastro biométrico em 27 municípios do estado. Agora, os eleitores destas cidades terão até o dia 20 de outubro deste ano para realizar a coleta da biometria, que é obrigatória. Quem não fizer a atualização pode ter o título de eleitor cancelado.

O atendimento nos cartórios eleitorais destas cidades ocorrerá de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h horas e, nos domingos e feriados, das 8h às 14h. O eleitor precisa apresentar um documento de com foto, como o Registro Geral (RG) ou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Se houver alguma alteração no cadastro, como mudança de nome, é necessário levar um comprovante, a exemplo da certidão de casamento.

Também é fundamental o registro do endereço do eleitor. Isto pode ser feito por meio de documentos emitidos há, no máximo, três meses, que constatem residência ou vínculo profissional, patrimonial e comunitário no município.

Quem não se recadastrar terá o título de eleitor cancelado. Além disso, não poderá se inscrever em concurso público, renovar matrícula em escolas e universidades oficiais, tirar passaporte, RG e CPF, receber remuneração, e, se for funcionário público, não poderá requerer aposentadoria no INSS.

Mudança na data

Inicialmente, o prazo para o cadastro nestas cidades terminaria no dia 15 de outubro. No entanto, em virtude de testes com uma usina de energia solar, feitos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os serviços informatizados ficarão indisponíveis do dia 13 ao dia 16 deste mês. Por conta disto, a desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo, expediu um documento estendendo o prazo nestes 27 municípios.

Confira os municípios que tiveram os prazos prorrogados

Adelândia, Águas Lindas de Goiás, Alto Paraíso Americano do Brasil, Amorinópolis, Anicuns, Aparecida do Rio Doce, Bom Jesus de Goiás, Britânia, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Caçu, Cristalina, Goiatuba, Diorama, Iporá, Itarumã, Luziânia, Novo Mundo, Nova Gama, Porteirão, Sanclerlândia, São João D’aliança, São Miguel do Araguaia, São Miguel do Passa Quatro, Urutaí, Vianópolis.