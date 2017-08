Torneio Inter-regional de Futsal volta a ser disputado em Arenópolis

As partidas serão realizadas no dia 27 de agosto. Para os que desejam se inscrever, as vagas são limitadas

21/08/2017, às 10h08

A bola volta a rolar na disputa pelo título de vencedor do Torneio Inter-regional de Futsal, em Arenópolis.

A 10ª edição do torneio, organizada por Lafhaete Garcia e Linnyker Garcia, será no dia 27 de agosto, às 7 horas, no Ginásio de Esportes Antônio Lucas. As vagas são limitadas para os times.

As inscrições poderão ser feitas pelo telefone (64) 3667-1277 ou (64) 9.8127-0964.

Premiação

A equipe vencedora levará para casa a quantia de R$ 1.500. A segunda colocada vai receber R$ 700 e a medalha de bronze o valor de R$ 300.