Terceira rodada do Campeonato Municipal agita torcedores em Piranhas

Partidas da próxima rodada serão realizada nos 21 e 22/10 e prometem mais emoção aos torcedores no Estádio Serra Negra

09/10/2017, às 09h10

No último sábado (07/10), no Estádio Serra Negra, abrindo a terceira rodada do Campeonato Municipal, o time Castro’s Farma marcou três gols contra o Ouro Verde, que fez apenas um.

Na partida entre o Atlético Piranhense e Peões, na manhã de domingo (08/10), houve empate de 1×1.

No último jogo da terceira rodada o time do Santa Luzia FC balançou a rede cinco vezes e não deu chances para o União, deixando o placar com 5×0 para o Santa Luzia. Os times lideram o campeonato.

As partidas da quarta rodada prometem mais emoção aos torcedores. Com inicio às 16h45min de sábado (21/10), no Estádio Serra Negra, Castro’s Farma enfrentará o time Santa Luzia.

Dando sequência ao Amadorão, às 08h45min de domingo (08/10), a bola vai rolar entre Peões e Oro Verde . Em seguida, às 16h45min União e Atlético Piranhense vão entrar em campo.