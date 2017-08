Tentativa de assalto em rodovia resulta em morte de iporaense

Mulher teria reagido ao assalto quando foi baleada. Os criminosos fugiram sem levar nada

31/07/2017, às 15h07

Uma mulher morreu na manhã desta segunda-feira (31), na GO-060 altura do Ribeirão da Laje, município de Iporá.

Vanessa Camargo,28 anos, estava acompanhada de seu esposo e viajavam com destino à Goiânia quando foram abordados por dois assaltantes que pilotavam uma moto.

Com uma arma na mão, um dos indivíduos assumiu a direção do carro entrando em uma estrada entre Iporá e Ivolândia. O outro elemento os acompanhavam com a moto.

Vanessa teria discutido com o assaltante dentro do carro quando foi baleada. Logo adiante os assaltantes abandonaram o carro e fugiram sem levar nada.

A jovem consultora de cosméticos deixou um filo de um ano e nove meses e estava no quinto mês de sua segunda gestação.

O corpo de Vanessa será velado no salão da Pax Bom Fim, em frente ao Cemitério São João Batista.

A Polícia Militar e Civil realizam buscas na tentativa de prender criminosos.

Fonte: Oeste Goiano