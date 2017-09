Tenda adquirida pela Agricultura está sendo útil em diversos eventos em Baliza

Pai e filho morrem em acidente na BR 158

09/09, às 11h09

O choque aconteceu na manhã desse sábado (9), no trevo que dá acesso a Bom Jardim de Goiás. O outro filho do motorista que ocupava o veículo foi encaminhado em estado grave ao Pronto Socorro de Barra do Garças. A Polícia está no local aguardando o IML