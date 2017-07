Suspeitos de aplicar golpes em clientes da Caixa são presos em Goiânia

Polícia foi acionada após os homens serem vistos com roupas diferentes na mesma agência

17/07/2017, às 08h07

Dois homens foram presos, nesse sábado (15), suspeitos de aplicar golpes em clientes na Caixa Econômica Federal, em Goiânia. Eles foram presos numa agência no Jardim Europa. Os dois não portavam documentação e um deles chegou a usar uma identidade falsa. Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada pela própria Caixa Econômica depois que eles foram vistos usando roupas diferentes no mesmo banco. Os homens levavam máquinas de cartões que eram utilizadas nos golpes. Os suspeitos teriam solicitado os cartões dos clientes e passado no equipamento.

A polícia ainda não sabe se os cartões que foram encontrados com eles no carro eram furtados ou clonados. Os homens foram encaminhados para a sede da Polícia Federal em Goiânia onde prestaram depoimento.

Fonte: O Popular