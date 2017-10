Suspeito de tráfico de drogas e maus tratos contra idoso é preso em Piranhas

06/10/2017, às 17h10

A Polícia Civil (PC) e o Comando de Operações de Divisas (COD) cumpriu na tarde desta sexta-feira (06/10) um mandado de busca e apreensão em desfavor de Walber Pereira dos Santos, popularmente conhecido como Walbinho, no Centro de Piranhas.

Segundo a Polícia, Walber é suspeita de tráfico de drogas e de mau tratar o pai, Senhor Valentim Pereira Santos, que sofre com problemas de saúde.

A equipe do Serviço de Atendimento Móveis de Urgência (SAMU) realizou a retirada do idoso de dentro da residência. O Senhor Valentim foi encaminhado para o Hospital Municipal Cristo Redentor para realização do exame de corpo de delito.

Na residência foram encontrados uma porção de maconha, materiais de magia negra, latas usadas no consumo de crack, além de um cheque no valor de R$ 40 mil.

Walber foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as devidas providências.