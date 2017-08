Preso motorista suspeito de atropelar e matar vereador de Israelâdia

Divino Pereira Campos fazia parte de grupo de romeiros que caminhariam até Trindade quando foi atropelado

01/08/2017, às 10h08

O motorista do veículo suspeito de atropelar e matar o vereador de Israelândia, Divino Pereira Campos em 24 de junho, foi preso na manhã de segunda-feira (31), pela Polícia, em Nova Xavantina – MT.

O condutor, Alvino Lopes da Silva Filho, 34 anos, havia fugido após o acidente, mas foi encontrado pela Polícia Civil de Isrelândia e Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Iporá, após investigações.

O atropelamento aconteceu na GO-060, a poucos quilômetros de Israelândia, quando Divininho caminhava a pé pelo acostamento junto com outros dez romeiros em direção a Trindade. De acordo com a Polícia, Alvino conduzia um Celta preto, placa de Mozarlândia.

Após investigações, a equipe policial descobriu que o condutor havia feito o reparo do para brisas do veículo na cidade de São Luiz de Montes Belos e informou aos mecânicos que havia colidido com um cavalo enquanto trafegava.

Com investigações mais afundo, foi possível localizar o paradeiro de Alvino, que residia na cidade de Nova Xavantina.

Aos policiais, o homem contou que dormiu ao volante e fugiu após ver a quantidade de pessoas que estavam no local do acidente.

Ao verificar os antecedentes criminais de Alvino, foi constatado que o mesmo possuía três passagens pela Polícia, sendo elas por ameaça, embriaguez ao volante e dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Diante da confissão do crime, os militares efetuaram a prisão de Alvino e a apreensão do veículo usado por ele no dia do acidente.

Participaram da operação os policiais civis Levigstone Dias Ferreira, Éber Lucio Fernandes e Geniuso Batista de Azevedo, coordenados pelos delegados Victor Pereira Avelino e Ronaldo Pinto Leite.