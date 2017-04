Jovem é presa suspeita de jogar filha de apartamento após parto

10/04/2017, às 08h04

Uma mulher de 23 anos foi presa neste domingo (9) suspeita de jogar a filha de um apartamento após o parto, em Goiânia. A Polícia Civil ainda investiga se houve um aborto ou se o bebê chegou a nascer e foi arremessado pela janela. O corpo foi encontrado na marquise do prédio, no Setor Central.

Moradores do prédio viram o corpo sobre a marquise e ligaram para a polícia e para o Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, o feto tinha aproximadamente 37 semanas de gestação. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal para a realização de uma perícia. O laudo vai definir se a mulher realizou um aborto, se o bebê nasceu morto ou se estava vivo quando foi arremessado pela janela.

A Polícia Civil chegou até a suspeita após ver marcas de sangue em uma janela no 5º andar do prédio onde o corpo foi encontrado. Segundo a corporação, a mulher confessou ter jogado a filha do apartamento, mas não deu outras informações.