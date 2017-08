Sucesso na abertura da Expobom

Mais de 2 mil pessoas compareceram ao mundo country montado em Bom Jardim de Goiás. Presente na festa, o senador Ronaldo Caiado garantiu emenda parlamentar de R$ 300 mil para edição do ano que vem

Organizadores da 1ª edição da Exposição Agropecuária de Bom Jardim de Goiás comemoraram o sucesso da abertura da festa, que aconteceu nesta quinta-feira (17/08). Mais de 2 mil pessoas vibraram com as 40 montarias em touros, músicas country e shows com os Meninos de Goiás.

Uma parceria entre a Prefeitura de Bom Jardim e o Sindicato Rural possibilitou a entrada gratuita de todos em comemoração ao 64º aniversário de emancipação política do município. “Estamos felizes em poder fazer essa abertura de portões abertos, para que toda a população possa acompanhar o início dessa grande festa”, comemorou o prefeito Odair do Odélio.

A estrutura foi montada no Parque de Exposições Agropecuária Claudinei Antônio Rigonatto, que fica às margens da BR-158, a cerca de 3 km, na saída para Barra do Garças. “Essa é a primeira edição, embora tenha superado as nossas expectativas, vamos trabalhar para que as próximas sejam ainda melhores”, afirmou o presidente do sindicato, Divaldo Aparecido de Queiroz.

Presente ao evento, o senador Ronaldo Caiado garantiu emenda parlamentar de R$ 300 mil para a edição de 2018. “Já conversamos com o prefeito Odair e o presidente Divaldo, a próxima edição dessa festança será ainda maior. Vamos destinar esse recurso e contribuir para que essa bonita festa torne tradição aqui em Bom Jardim”, garantiu Caiado.

Hoje, sexta-feira (18/08), tem show da dupla Mário e Thizil. Já no dia 19 subirá ao palco os sertanejos Brenno Reis e Marco Viola e para encerrar, Rafael e Rondinelli vão animar o público com seus sucessos, no dia 20 de agosto.

Além das atrações artísticas, a Expobom será marcada por torneio leiteiro, prova de laço e rodeio em touros, que oferecerá premiação de três motos e mais um valor em dinheiro aos peões competidores.