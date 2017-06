Soldado da PM morre em hospital de Barra do Garças após matar ladrão em tentativa de assalto

15/06/2017, às 23h06

Um soldado da Polícia Militar morreu na manhã desta quinta-feira (15) enquanto estava internado no Pronto Socorro de Barra do Garças, a 518 km de Cuiabá. Segundo a PM Vanilson Silva Carvalho, de 27 anos, estava de folga e reagiu a uma tentativa de assalto em Aragarças, Goiás, cidade vizinha a Barra do Garças. Ele atirou em dois assaltantes e um dos suspeitos morreu no confronto. O policial atuava na Força Tática do 5º Comando Regional em Barra do Garças.