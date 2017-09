Sobreviventes do Irma resgatados de ilha com avião da FAB chegam ao Brasil

O chef de cozinha Ricardo Passareli ficou abrigado no hotel onde trabalha. “As janelas estavam explodindo para fora, outras para dentro, e vinha muita areia. Porque o nosso hotel é na areia, então junta com o vento, de 320 km/h a 350 km/h.”

“A areia vem, te machuca, bate em você. As ondas começaram a chegar porque está na frente do mar, e entraram dentro do quarto, mas eu preferi ficar na água a ficar no vento. Então eu fiquei com água até no meio da perna”, continuou o profissional, que afirmou ainda pretender voltar para San Martin.