Sindicato Rural pede caro e aniversário de Piranhas será realizado na Praça Santo Antônio

Evento aconteceria com entrada franca, no Parque de Exposição Agropecuária de Piranhas, mas não houve consenso. Montaria em touros foi cancelada. Shows e demais programações ficam mantidos para mesmos dias e horários, mas em novo endereço

03/10/2017, às 00h10

Representantes da Prefeitura Municipal de Piranhas, do Sindicato Rural de Piranhas e organizadores do Rodeio Entre Amigos se reuniram na tarde desta segunda-feira (02/10) para acertar o local de realização da festa em comemoração aos 64 anos de emancipação política do município, que começa na próxima quarta-feira, dia 11.

Nem mesmo as horas de conversa foram suficientes para fazer com que o grupo entrasse em acordo. O Sindicato Rural, que administra o Parque de Exposição Agropecuária de Piranhas, pediu a quantia de R$ 30 mil para que a festa fosse realizada no espaço.

A Prefeitura se recusou a pagar o valor. “A festa não será realizada no Parque de Exposição porque a Prefeitura não tem condições de pagar essa quantia. Fora da nossa realidade econômica”, descartou o prefeito Eric de Melo.

Como a Prefeitura se negou a pagar a quantia pedida, a festa dos 64 anos de Piranhas acontecerá na Praça Santo Antônio, no Setor Central, de forma gratuita, como era previsto. Com a mudança do local, o rodeio profissional em touros, que estava programado, precisou ser cancelado, já que a estrutura só existe no Parque de Exposição.

O presidente da Câmara de Vereadores, João Leones, acredita que o impasse será resolvido e a festa realizada no Parque de Exposições. “Ainda espero que a diretoria do sindicato rural pense melhor e libere o espaço gratuitamente para esse evento, que vem para beneficiar a sociedade piranhense. Eles não são ingratos! O terreno do parque foi adquirido com verba pública e doado pelo município. Portanto a população tem o direito de desfrutar do espaço”, ponderou o legislador.

A área onde o Parque está construído foi adquirida com dinheiro público e doada pela Prefeitura de Piranhas. A transferência de propriedade foi feita quando o prefeito era André Ariza, em agosto de 2015, por meio de um Projeto de Lei aprovado na Câmara.