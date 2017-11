Sindicato Rural de Piranhas oferece curso de Operação de GPS

As aulas serão ministradas nos dias 22 e 23 de novembro e as vagas limitadas. A idade mínima para participar é de 16 anos

14/11/2017, às 08h11

Pensando em acompanhar as tecnologias no mundo da agricultura, o Sindicato Rural de Piranhas, em parceria com a Federação de Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Goiás (SENAR/GO), realizará um curso gratuito de Operação de GPS – Navegação Básica.

O curso que será aplicado nos dias 22 e 23 de novembro tem vagas limitadas. A idade mínima para participar das aulas é de 16 anos.

Para maiores informações ou inscrições, os interessados deverão comparecer na sede do Sindicato Rural de Piranhas, na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 279, no Centro ou entrar em contato pelos telefones (64) 3665-1516 (64) 9.9618-4481.