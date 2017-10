Sindicato Rural de Piranhas oferece curso de operação e manutenção de Motoniveladora

O curso gratuito com vagas limitadas tem duração de três dias e será iniciado no dia 25/10

17/10/2017, às 09h10

O Sindicato Rural de Piranhas, em parceria com a Federação de Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Goiás (SENAR/GO), realizará um curso gratuito de operação e manutenção de Motoniveladora.

O curso com duração de três dias terá início no dia 25 de outubro e as vagas são limitadas. Os interessados deverão comparecer na sede do Sindicato Rural de Piranhas, na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 279, no Centro ou entrar em contato pelos telefones (64) 3665-1516 (64) 9 9618-4481.