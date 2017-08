Sinalização de trecho da GO-421 é implantada a pedido de Fernanda Nolasco

Ação que está sendo executada pela Agetop faz parte do pacote de compromissos do Governo de Goiás assumidos com a prefeita de Baliza

09/08/2017, às 17h08

A Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) deve concluir ainda esta semana a sinalização de um trecho da GO-421. Ligando Bom Jardim de Goiás e Baliza, o trajeto de 45,5 km foi recuperado em 2014, mas a as faixas não foram marcadas, colocando em risco a vida de condutores e passageiros. Com a implantação da sinalização a malha rodoviária vai oferecer mais segurança aos usuários.

A sinalização foi uma solicitação da prefeita de Baliza, Fernanda Nolasco, protocolado no início do ano e reforçado durante a visita do vice-governador José Eliton ao município no mês de julho. “Essa rodovia é indispensável ao balizense, por isso a nossa preocupação em melhorar a segurança. Só temos a agradecer ao nosso governador por mais essa conquista”, comemorou Fernanda.