Show sertanejo anima Piranhas e região na comemoração ao 64° aniversário da cidade

George Henrique e Rodrigo proporcionaram momentos de alegria ao público ao cantarem os grandes sucessos. Nesta sexta-feira (13/10) a dupla Fred e Gustavo se apresenta a partir das 23 horas, na Praça Santo Antônio

13/10/2017, às 12h10

Centenas de pessoas cantaram e dançaram ao som de George Henrique e Rodrigo durante o show realizado na noite desta quinta-feira (12-10), na Praça Santo Antônio, no Centro de Piranhas, em comemoração ao 64º aniversário da cidade.

A cada som de um sucesso musical, o público ia ao delírio. Os sertanejos atrairam fãs de toda a região que movimentaram o município.

As universitárias Kelly Silva e Taynara Vilela, ambas de 21 anos, vieram de Barra do Garças e ficaram encantadas com a organização do evento. As jovens disseram que pretendem ficar no município para acompanhar o outro show. “Mega estrutura, shows magníficos, um presente enorme para a população que beneficiou até os moradores vizinhos. Só vamos embora quanto acabar”, afirmaram as futuras farmacêuticas.

Para a piranhense Fabiane Borges, 21, a organização do evento foi muito bem executada. “Muito lindo e bem organizado. Os piranheses merecem esse momento de entretenimento”, destacou.

Os arenopolinos, Aline Tayná e Cleiton Rodrigues também se divertiram no show dos goianos George Henrique e Rodrigo e classificaram o evento como “excelente”. Aline parabenizou a iniciativa do prefeito em realizar os shows para a população. “Maravilhosa iniciativa em promover um momento como esse de forma gratuita”, disse.

Segundo informações da Polícia Militar, cerca de 2500 pessoas participaram do evento na noite de quinta-feira (12/10).

Nesta sexta-feira (13/10), véspera do aniversário de Piranhas que é no dia 14, a dupla Fred e Gustavo animará o público a partir das 23 horas, na Praça Santo Antônio.