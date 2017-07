Show de Nando Moreno agitou penúltima noite da Expoare

Com as arquibancadas lotadas, semifinal do rodeio em touros foi sucesso. Hoje (09), no último dia de festa, haverá tradicional mesa da amargura a partir das 16 horas

09/07/2017, às 13h07

Centenas de pessoas se reuniram na noite de ontem (08) na Associação dos Produtores Rurais de Arenópolis (APRA) para prestigiar a penúltima noite da Expoare. A emocionante semifinal da montaria em touros e o animado show de Nando Moreno foram as atrações do sábado.

Várias autoridades como o deputado Virmondes Cruvinel, prefeito de Arenópolis Flávio Júnior e primeira-dama Daiany Donato, prefeito de Piranhas Eric de Melo e primeira-dama Adrielly Patilla estiveram presentes para prestigiar a 2ª edição da Expoare.

Para a noite de hoje (09) haverá a tradicional mesa da amargura, a partir das 16 horas. Logo mais, a partir das 20 horas, haverá a final do rodeio em touros e sorteio do bingo do Sindicato Rural na APRA, que sorteará um bezerro nelore de 17 meses, uma TV 40 polegadas e uma moto Honda Fan 125.

Para encerrar a última noite, a dupla prata da casa Omar e Adriana animarão o público presente.⁠⁠⁠⁠